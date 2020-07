Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung "Drohschreiben mit verdächtiger Substanz im Amtsgericht Rheydt...."(vom 07.07.2020) - Tatverdächtigen ermittelt und in Fachkrankenhaus eingewiesen

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit dem im Amtsgericht Rheydt aufgetauchten Brief mit einer verdächtigen Substanz hat die Polizei Mönchengladbach einen Tatverdächtigen ermitteln und dingfest machen können.

Beim Amtsgericht in Rheydt an der Brucknerallee war am Dienstag, 7. Juli, in den Morgenstunden im Posteingang ein Drohschreiben an eine Richterin entdeckt worden, das eine verdächtige Substanz enthielt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Am Mittag gab die Feuerwehr nach Probenentnahme und Untersuchungen Entwarnung: Die Substanz in dem Brief war ungefährlich.

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach führten rasch auf die Spur eines 42-jährigen Mannes, den Polizisten noch am Dienstag in den Abendstunden an seiner Wohnanschrift im Mönchengladbacher Stadtgebiet antreffen konnten. Da Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorliegen, wurde der Mann vom Ordnungsamt in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell