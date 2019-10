Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern Mittag ist es auf der Regensburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 63-jährige Frau schwer verletzt.

Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr die Regensburger Straße in Richtung Bayreuther Straße. Als er beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen, übersah er die entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Frau schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und PKW entstand Sachschaden.

