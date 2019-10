Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwarzer VW Lupo beschädigt

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Hasestraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein schwarzer VW Lupo an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise dürfte dieser mit einem weißen PKW unterwegs gewesen sein. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell