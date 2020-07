Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 45-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ist am Dienstag, 7. Juli, wegen Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln sowie Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

Der Beschuldigte war am Montag, 6. Juli, gegen 11.30 Uhr Polizeibeamten in der Nähe des Europaplatzes aufgefallen, als er in einer Unterführung urinierte. Die Beamten konnten, als der Mann sich in ihre Richtung drehte, eine Plastiktüte in einer Jackentasche erkennen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten in einer Jackentasche zwei Plastiktüten mit Heroin.

Da der Mann keine Ausweispapiere mit sich führte, sollte er zur Personalienfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen wurde er aggressiv, beleidigte eine Polizeibeamtin, sperrte sich gegen eine Fixierung und versuchte, das Reizstoffsprühgerät der Beamtin vom Gürtel zu lösen. Die Beamtin konnte dies verhindern. Der Mann konnte schließlich von mehreren Polizeikräften fixiert werden.

Im Präsidium konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Es erfolgten ein Atemalkoholtest und die Entnahme einer Blutprobe. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Neben dem Verfahren wegen der Betäubungsmittel wurde auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell