POL-MG: Geschwindigkeitskontrollen auf dem Metzenweg

Mönchengladbach (ots)

Gestern (6. Juli) hat die Polizei Mönchengladbach in der Zeit zwischen 7:30 Uhr - 12:40 Uhr auf dem Metzenweg in Höhe des dortigen Kindergartens (30-km/h-Zone) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In dieser Zeit wurden 1507 Fahrzeuge gemessen. Bei 106 Verkehrsteilnehmern waren Verwarngelder fällig. Vier mal gab es eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Geschwindigkeitsverstoß führte zu einem Fahrverbot. Die Polizei weist darauf hin, dass in den Kindergärten auch während der Schulferien normaler Betrieb stattfindet. Natürlich gelten die angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen auch in der Ferienzeit.(wr)

