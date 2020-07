Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeuge beschädigt: Polizei stellt nach Zeugenhinweis drei Verdächtige

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei in der Nacht zum Samstag, 4. Juli, gegen 3 Uhr auf die Spur von drei Verdächtigen geführt, die sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten.

An drei Autos waren Kratzer und Dellen auf der Motorhaube zu entdecken. An drei weiteren Wagen waren Außenspiegel beschädigt worden.

Auf der Engelblecker Straße traf die Polizei drei Personen im Alter von 19, 19 und 18 Jahren an. Ein auffälliges Schachbrettmuster, das als Schuhabdruck auf einer Motorhaube zu sehen war, stimmte mit dem Schuhprofil von einem der drei jungen Männer überein. Atemalkoholtests aller drei Beschuldigten erbrachten ein positives Ergebnis. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

