POL-MG: 46-Jähriger setzt mit Sattelzugmaschine zurück und prallt gegen 42-jährigen Kradfahrer

Mönchengladbach (ots)

Von einer zurücksetzenden Sattelzugmaschine mit einem 46-jährigen Fahrzeugführer ist am Freitag, 3. Juli, gegen 20 Uhr in Giesenkirchen-Nord auf der L 31 (Ruckes) ein 42-jähriger Kradfahrer erfasst worden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46-Jährige mit der Sattelzugmaschine auf der Straße Ruckes in Richtung Zoppenbroicher Straße unterwegs, als er plötzlich anhielt - weil er auf der Straße eine Katze bemerkt habe, so seine Angaben. Dann habe er versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt.

Bei diesem Rückwärtsfahren prallte er gegen den Kradfahrer, der hinter dem Sattelzug gefahren war und hinter ihm angehalten hatte. Der 42-Jährige stürzte mit seinem BMW-Motorrad zu Boden. (ds)

