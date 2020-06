Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Schwerer Raub im Ortsteil Borg

Menslage (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Borg kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Raub durch drei unbekannte Männer. Das Trio öffnete gegen 01.25 Uhr gewaltsam eine Terrassentür des Wohnhauses und drang in die Räumlichkeiten ein. Wenig später trafen die Einbrecher dann auf die zwei Bewohner des Hauses, die durch laute Geräusche aufgewacht und dem Krach nachgegangen waren. Als die maskierten Täter durch die Bewohner angeschrien wurden, reagierten die in der Weise, dass sie mit Mobiliar nach dem Ehepaar warfen, Pfefferspray versprühten und schließlich ohne Beute aus dem Haus in unbekannte Richtung flüchteten. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen, eine Fahndung nach den Tätern durch die alarmierte Polizei blieb erfolglos. Die Kriminellen war um die 165cm groß, schlank und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05439-96960.

