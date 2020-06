Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbrecher flüchtete

Bohmte (ots)

Ein Unbekannte hat am frühen Samstagmorgen an der Bremer Straße versucht, in eine Bäckerei einzubrechen. Der Mann schlug gegen 02.20 Uhr mit einem Stein gegen die Eingangstür des in Höhe des ZOB befindlichen Geschäftes, scheiterte damit offenbar und konnte die Tür auch nicht durch Tritte öffnen. Ein Anwohnerin hörte den Krach und konnte noch sehen, wie der Täter vom Objekt weg über die Bremer Straße in Richtung des ZOB rannte. Die alarmierte Polizei war zwar schnell vor Ort, konnte den Einbrecher aber nicht mehr finden. Auffällig an dem Unbekannten war nach Angaben der Zeugin die dunkle Hose mit hellen (beige oder hellgrau) Applikationen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

