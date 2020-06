Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Motorradunfall

Forbach (ots)

Am Sonntag gegen 11:45 Uhr verunglückte ein 37-jähriger Motorradfahrer aus einem Nachbarkreis auf der L83 zwischen Raumünzach und der Schwarzenbachtalsperre. Der Mann kam ohne fremde Einwirkung von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Entwässerungsgraben. Laut Zeugenaussagen und den Spuren vor Ort war der Verunglückte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er wurde durch den Aufprall auf einen Stein schwerstverletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden am knapp 200 PS starken BMW-Motorrad liegt bei ca. 15.000 Euro. Das Gefährt ist an der Unfallstelle ausgebrannt und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. /ADR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell