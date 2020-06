Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:40 Uhr, beschädigte bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem ersten Parkdeck des Supermarktes Kaufland, Rheinstraße, ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Focus, Farbe graublau. Der geschädigte Pkw stand vorwärts in einer Parklücke unweit der Fahrstühle. Entlang der linken Fahrzeugseite konnten Kratzspuren festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Telefon 07221/6800, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell