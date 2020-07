Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto und Dixi-Klo brennen

Mönchengladbach (ots)

In den Nächten zu Freitag (3. Juli) und Sonntag (5. Juli) ist es zu vorsätzlichen Brandstiftungen an einem Auto und einer Dixi-Toilette gekommen.

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit wischen Donnerstagabend (2. Juli) um 23 Uhr und Freitagmittag (3. Juli) um 14 Uhr auf einem Gaststätten-Parkplatz an der Kreuzung Morr / Pongser Straße im Ortsteil Schrievers die hintere Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes ein und setzten die Rückbank in Brand.

Am Sonntag (5. Juli) gegen 2.30 Uhr brannte auf einem Parkplatz an der Kreuzung Dahlener Straße / Hubertusstraße in Hockstein eine Dixi-Toilette, die dort für die Besucher eines Flohmarktes aufgestellt war.

Die Polizei bittet Zeugen, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

