Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Steinsstraße: Versuchter Fahrraddiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Samstagnacht (6. Juli) gegen 1.45 Uhr hat ein unbekannter Täter versucht, ein auf dem Gehweg der Steinsstraße in Geistenbeck mit einem Schloss an einen Laternenmast gekettetes Fahrrad zu stehlen.

Der Eigentümer des Fahrrads hielt sich in einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe auf und hörte wie sich der Dieb an seinem Fahrradschloss zu schaffen machte. Er sprach den unbekannten Täter an, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Geistenbecker Ring flüchtete.

Da es zum Tatzeitpunkt dunkel war, liegt keine genaue Täterbeschreibung vor. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann handeln, der eine schwarz-weiße Plastiktüte bei sich trug.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld verlief negativ.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

