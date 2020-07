Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung "Fahndung nach vermisster 14-Jähriger - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe" (vom 26.6.2020) - Mädchen ist wieder da

Mönchengladbach (ots)

Eine vermisste 14-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgefunden worden.

Die 14-Jährige hatte - wie gemeldet - am Freitag, 26. Juni, ihre Wohngruppe in Mönchengladbach verlassen. Am Samstag, 4. Juli, konnte das Mädchen in Alsdorf wieder aufgegriffen werden. Die 14-Jährige wurde zurück zu ihrer Wohngruppe gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mädchen. (ds)

