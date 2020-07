Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erst geklingelt, dann an der Tür gehebelt: Verdächtige Frauen flüchten

Mönchengladbach (ots)

Zu einem Einbruchversuch ist es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 19 Uhr im Stadtteil Uedding an der Straße An den Hüren gekommen. Zwei verdächtige Frauen ergriffen aber die Flucht.

Als es klingelte, war die Bewohnerin, da sie üblicherweise zu dieser Zeit nicht mehr öffnet, gar nicht erst zur Haustür gegangen. Kurze Zeit später hörte sie verdächtige Geräusche und ging dann doch zur Haustür. Als sie diese öffnete, bemerkte sie zwei Frauen, die zu Fuß die Flucht in Richtung Hoerkensweg ergriffen. Die Bewohnerin stellte Hebelspuren an der Kunststofftür sowie am Küchenfenster neben der Haustür fest.

Die beiden Frauen hatten südländisches Aussehen; eine von ihnen trug einen grauen Pullover. Eine nähere Beschreibung der Verdächtigen liegt nicht vor.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

