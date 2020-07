Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handyraub am Europaplatz

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat angezeigt, dass ihm am vergangenen Donnerstag (2. Juli) gegen 17.15 Uhr am Europaplatz in der Mönchengladbacher Innenstadt ein unbekannter Mann sein Handy geraubt habe.

Der 22-Jährige gab an, er habe auf einer Bank an einer Bushaltestelle gesessen und sein Handy in der Hand gehalten. Neben ihm sei sein Fahrrad abgestellt gewesen. Der unbekannte Täter sei aus Richtung Hindenburgstraße gekommen und habe das Fahrrad umgestoßen. Dafür habe er sich mehrfach entschuldigt und das Fahrrad wieder aufgestellt. Der 22-Jährige sei aufgestanden, da er das Rad ebenfalls aufstellen wollte. Der Täter habe ihn geschubst und ihm das Handy aus der Hand gerissen. Anschließend sei er in Richtung Hindenburgstraße / Eickener Straße weggelaufen.

Der 22-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt, braune längere und lockige Haare, eventuell Drei-Tage-Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild, vielleicht polnischer Akzent. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Pullover oder einer schwarzen Jacke, blauer zerrissener Jeans und bunten Nike-Airmax-Schuhen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (km)

