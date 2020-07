Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ölwechsel unter Alkoholeinfluss

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag (4. Juli) gegen 16.50 Uhr haben Zeugen die Polizei gerufen, da ihnen vor der Zufahrt zur Autobahnmeisterei an der Waldnieler Straße in Hardt ein 32-jähriger Mann aufgefallen war, der an seinem Opel das Öl zu wechseln schien und dabei die Fahrbahn verschmutzte.

Gegenüber den eintreffenden Beamten gab der 32-Jährige an, er habe den Ölfilter wechseln wollen. Vor seiner Haustür könne er dies nicht machen, da ihn ständig Passanten ansprechen würden, dass dies nicht erlaubt sei. Daher sei er zu Autobahnmeisterei gefahren.

Bei diesem Gespräch nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Als ein Atemalkoholtest positiv verlief, gab der 32-Jährige an, seine 35-jährige Ehefrau habe den Wagen von der Wohnanschrift zur Autobahnmeisterei gefahren. Die Ehefrau verfügt nur über eine ausländische Fahrerlaubnis und hat beim Straßenverkehrsamt noch keinen deutschen Führerschein beantragt.

Da sich nicht zweifelsfrei klären ließ, wer den Wagen gelenkt hatte, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 32-Jährigen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. (km)

