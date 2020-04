Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stehlen Kleinkraftrad

Garagen-Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Dienstag verschwand am Breitenfeld ein rotes Yamaha Kleinkraftrad mit dem Kennzeichen 052LNT. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

In der Nacht auf Dienstag waren Diebe an einem Autohaus Im Olpendahl aktiv. Die Unbekannten schlugen an mehreren hochwertigen Daimler-PKW die Seitenscheiben ein und entwendeten insgesamt vier Multifunktionslenkräder. Sie richteten fünfstelligen Sachschaden an.

Einbrecher drangen zwischen 2. und 7. April gewaltsam in eine Garage an der Freisenbergstraße ein. Sie richteten Sachschaden an. Beute machten sie keine. An der Kölner Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag die Garage der Westschule zu knacken. Dies misslang. Auch hier entstand Sachschaden.

An der Brüninghauser Straße trieben Einbrecher an einem städtischen Museum ihr Unwesen. Zwischen dem 1.4. und 7.4., drangen sie über einen Zaun auf das Gelände ein und verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Aus dem Museum entwendeten sie mindestens eine historische Steuerung eines Wasserspiels. Zudem brachen der oder die Täter mehrere Türschlösser auf. Sie richteten Sachschaden an.

Hinweise nimmt dir Wache Lüdenscheid entgegen.

