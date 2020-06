Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Drei aktuelle Fahndungen - Bundespolizei kontrolliert am Hauptbahnhof Koblenz

Koblenz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montagmittag einen 29-jährigen Polen auf Bahnsteig 1 am Hauptbahnhof Koblenz. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Diebstahls vor. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafen in Höhe von 250,00 Euro entging er einer 10-tägigen Haftstrafe und konnte seine Reise fortsetzen.

Kurz darauf wurde, ebenfalls am Hauptbahnhof Koblenz, ein 57-jähriger Deutscher einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund starken Alkoholkonsums konnte er der Kontrolle nur eingeschränkt folgen. Eine Personenüberprüfung ergab eine aktuell bestehende Führungsaufsicht des Landgerichts Koblenz. Laut Beschluss ist es ihm verboten, Alkohol zu konsumieren. Ein Atemalkohol-Test ergab 2,56 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freiem Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell