Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zwei Gewahrsamnahmen und ein Verstoß gegen die Führungsaufsicht

Koblenz (ots)

Am Mittwochmittag wurden zwei Jugendliche von der Bundespolizei am Hbf Koblenz in Gewahrsam genommen. Die notorisch abgängige amtsbekannte 14-Jährige war vom PP Koblenz; die 15-Jährige von der PI Simmern zur Ingewahrsamnahme - Vermisst - ausgeschrieben. Beide wurden nach Rücksprache mit dem Jugendamt Koblenz Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe Koblenz-Arenberg übergeben.

Bei einer kurz zuvor durchgeführten Kontrolle eines alkoholisierten 38-jährigen Deutschen wurde eine bestehende Führungsaufsicht des Landgerichts Trier festgestellt. Diese basiert auf einer Verurteilung wegen Gefährlicher Körperverletzung aus 2017. Laut Beschluss ist es ihm verboten, Alkohol oder Drogen zu sich zu nehmen. Ein Atemalkohol-Test ergab 1,2 Promille. Das Bier wurde in Verwahrung genommen und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, u. a. Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, auf freiem Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell