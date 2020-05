Polizeidirektion Kiel

POL-KI: POL-KI: 200526.1 Kiel: Kollision zwischen zwei Frachtschiffen beim Anlegen im Kieler Ostuferhafen

Kiel (ots)

Am 25.05.2020 kollidierten gegen 17:20 Uhr im Kieler Ostuferhafen zwei Frachtschiffe. Ein spezielles Transportschiff (sog. RoRo-Schiff) lag bereits heckwärts an seinem Liegeplatz als ein Motorschiff versuchte, am gegenüberliegenden Liegeplatz bugwärts fest zu machen.

Vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit misslang das Manöver zum Festmachen jedoch. Das Motorschiff geriet durch die Strömung und den Wind quer ins Becken, sodass das Heck gegen das RoRo-Schiff schlug.

Am Rumpf des festmachenden Schiffes entstand an der Backbordseite, ca. 3,5m über der Wasserlinie, ein Riss in der Außenhaut und verformte sich. Personen- oder Umweltschäden gab es nicht.

Das Wasserschutzpolizeirevier Kiel leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Stefanie Metz

