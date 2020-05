Polizeidirektion Kiel

POL-KI: POL-KI: 200525.1 Mönkeberg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem räuberischen Diebstahl

Mönkeberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.05.2020) kam es zu einem versuchten räuberischen Diebstahl bei einem Lebensmittelgeschäft in Mönkeberg. Der Tatverdächtige konnte zunächst durch einen Mitarbeiter verfolgt und ihm das Stehlgut abgenommen werden. Letztlich konnte der Täter jedoch noch vor dem Erscheinen der Polizei flüchten. Dem aufmerksamen Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes fiel bereits im Laden eine männliche Person auf, die sich augenscheinlich auffällig verhielt. Aufgrund dessen wurde die Person angesprochen und man kontrollierte nach Einverständnis die mitgeführte Umhängetasche. In der Umhängetasche befanden sich diverse Schokoladenriegel, die nachweislich aus dem genannten Lebensmittelgeschäft stammen. Auf Nachfrage, wo der Mann die Süßigkeiten habe, verließ er fluchtartig die Örtlichkeit. Der 23-jährige Marktmitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Er konnte den Tatverdächtigen einholen und die Tasche samt Inhalt abnehmen, bevor der Tatverdächtige seine Flucht weiter von der Straße "An den Baken" in Richtung Gänsekrugredder fortsetzen konnte. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Schwentinental verlief negativ. Laut Auskunft des Zeugen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß und 30-40 Jahre alt. Der Mann war mit einer schwarzen Hose, einer dunkelgrünen, zerschlissenen Jacke, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Die Polizeistation Heikendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heikendorf unter 0431-5601320 in Verbindung zu setzen.

Stefanie Metz

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell