Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Reise ins Bundesgebiet findet schnelles teures Ende

Trier (ots)

Ein armenischer Staatsangehöriger wurde am Mittwochabend in seinem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug auf der BAB 64 von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Trier angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen offenen Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Betruges aus dem Jahr 2018. Durch Zahlung von 450 EUR Strafe sowie 73,50 EUR Verfahrenskosten entging der Mann einer 15-tägigen Haftstrafe. Da er sich mit einem abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel ausgewiesen hatte, lag weiterhin der Verdacht der unerlaubten Einreise vor. Der 30-Jährige wurde beanzeigt und schriftlich aufgefordert, die Bundesrepublik zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der junge Mann umgehend nach.

