POL-MG: Mountainbike und andere Dinge aus Autos entwendet

Mönchengladbach (ots)

Aus einem geparkten Pkw haben unbekannte Täter in Mülfort im Bereich Schlachthofstraße / Backeshof im Zeitraum zwischen Freitag, 3. Juli, 18 Uhr, und Samstag, 4. Juli, 8.45 Uhr, ein Mountainbike gestohlen. Das hellblaue Fahrrad vom Typ Giant Toulouse hatte bei umgekippter Rückbank im Kofferraum des Wagens gelegen, der nach dem Diebstahl zwei eingeschlagene Scheiben aufwies.

Aus einem Transporter, der in Bonnenbroich-Geneicken an der Schlossstraße stand, ließen unbekannte Täter zwischen Samstag, 4. Juli, 20 Uhr, und Sonntag, 5. Juli, 12.30 Uhr, einen USB-Stick und eine Halterung für die Fensterheber mitgehen. Eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite war eingeschlagen.

Fahrzeugpapiere und Dokumente verschwanden aus einem Pkw, der in Rheydt an der Wilhelm-Strauß-Straße geparkt worden war. Der Diebstahl muss zwischen Sonntag, 5. Juli, 20 Uhr, und Montag, 6. Juli, 5.30 Uhr, begangen worden seien. Aufbruchspuren waren an dem Fahrzeug nicht festzustellen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

