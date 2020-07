Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau am Parkautomaten: Diebstahl aus Auto

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (6. Juli) gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Rathenaustraße in der Mönchengladbacher Innenstadt aus einem offenstehenden Auto die Geldbörse sowie das Mobilfunktelefon der Fahrerin entwendet. Die 77-jährige Frau zog gerade einen Parkschein am Parkautomaten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

