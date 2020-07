Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schmölderpark: Einbruch in Kiosk

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (6. Juli) sind unbekannte Täter in einen Kiosk an der Urftstraße im Stadtteil Schmölderpark eingebrochen. Die Tatzeit lag zwischen 22 Uhr des Vortages und 6.40 Uhr. Die Einbrecher hebelten die Nebeneingangstür zum Kiosk auf und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine größere Menge an Tabakwaren, Spirituosen und Bargeld sowie technische Geräte.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

