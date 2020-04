Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überfall auf Aral-Tankstelle

Minden (ots)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Überfall auf die Aral-Tankstelle in der Ringstraße begangen.

Um kurz vor vier Uhr früh wurden die Einsatzkräfte zu dem ganztags geöffneten Tankstellengelände gerufen, wo man auf eine Angestellte (41) traf. Dort stellte sich heraus, dass zwei männliche Unbekannte die zu dieser Zeit verschlossene Haupteingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam geöffnet hatten. Währenddessen war die Zeugin aus dem Gebäude geflohen. In der Folge machten sich die Täter an den Verkaufsregalen zu schaffen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Tabak und einen Träger Bier. Anschließend flüchteten die Unbekannten fußläufig in Richtung der Rodenbecker Straße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach ihnen blieb ergebnislos. Stattdessen fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut im Nahbereich des Tatorts auf, welches die Kriminellen bei ihrer Flucht offenbar verloren hatten.

Beide Täter waren von schlanker Figur und etwa 170 bis 175 cm groß. Sie trugen jeweils einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Jogginghosen sowie dunkle Turnschuhe. Außerdem verwendeten sie dunkle Masken und Sonnenbrillen. Einer der Gesuchten führte bei der Tatbegehung eine mutmaßliche Schusswaffe sowie eine Umhängetasche mit sich. Der andere Täter hatte einen Rucksack dabei.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor oder nach der Tat rund um die Tankstelle aufgefallen sind, der möge sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 melden, so die Bitte der Ermittler.

