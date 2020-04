POL-MI: PKW landet nach Kollision auf dem Dach

Polizei Minden-Lübbecke

Bei einem Unfall zwischen zwei PKWs sind am Samstagnachmittag zwei Fahrzeugführer verletzt worden.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Espelkamper nach ersten Erkenntnissen mit einem Ford die Straße "Hinter den Hörsten" aus Richtung der Lübbeckerstrasse kommend in Richtung der Diepenauer Straße. Als der junge Mann vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich "Kurze Straße / Hinter Kronshorst" einfuhr, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Skoda einer Fahrerin (22) aus Espelkamp, die die "Kurze Straße" in östlicher Richtung befahren hatte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen der Frau, stieß an ein Verkehrszeichen und kam auf einem angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer, sodass der Rettungsdienst die Skoda-Fahrerin ins Krankenhaus Lübbecke brachte. Eine Beifahrerin (24) der Espelkamperin kam mit dem Schrecken davon. Die nicht mehr fahrbereiten PKWs schleppte man ab. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden auf mindestens 18.000 Euro.

