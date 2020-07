Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Holt: Einbrecher tritt Fenster ein

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, zwischen 7.30 und 17:45 Uhr ist ein unbekannter Täter in eine Souterrain-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fockestraße in Holt eingebrochen. Der Einbrecher drückte eine halb heruntergelassene Jalousie hoch und trat ein vermutlich gekipptes Fenster auf. Er entwendete Bargeld, einen Laptop und mehrere Uhren.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell