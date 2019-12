Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn am 26.12.2019

Delmenhorst (ots)

Fußgänger auf der A1, Gemeinde Großenkneten

Am 25.12.2019, um 21.17 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fußgänger auf dem Seitenstreifen der A1, Fahrtrichtung Hamburg, Gemeinde Großenkneten gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen an der Einsatzörtlichkeit tatsächlich auf einen 28-Jährigen aus dem Kreis Vechta, welcher fußläufig unterwegs war. Der Mann war stark alkoholisiert und wies äußerliche Verletzungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,45 Promille. Zu den Verletzungen äußerte er, dass er sie sich durch Stürze auf seinem Weg zugezogen hatte. Neben seinen Personaldaten konnten die Beamten aber nicht viel mehr ermitteln, als dass sich der Mann wohl aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verirrt hatte und auf die Autobahn gelaufen war. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Seine Angehörigen wurden anschließend über seinen Verbleib in Kenntnis gesetzt. Die Kosten für den Polizeieinsatz wird der Verursacher selbst tragen müssen.

