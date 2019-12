POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake am Donnerstag, 26.12.2019

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am späten Abend des 1. Weihnachtsfeiertages fiel einer Streifenwagenbesatzung der Braker Polizei am Fähranleger Berne Farge der Fahrer eines Kleinwagens auf. Nachdem bei dem 23-jährigen Bremer Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt wurden, schlug ein anschließend durchgeführter Urintest auf Amphetamin an. Aufgrund seiner aufputschenden und enthemmenden Wirkung stellt das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss des psychoaktiven Stoffs eine Ordnungswidrigkeit dar. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Bremer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie ein möglicher Führerscheinentzug nach Eingang der Analyse.

Fahren ohne Fahrerlaubnis/Missbräuchliche Benutzung eines Fahrzeuges

Ovelgönne, Colmar, 26.12.2019, 00.45 Uhr: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass ein 18-jähriger Mann aus Ovelgönne ein Leichtkraftrad (Roller) fährt, obwohl er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Außerdem hat er den Roller gegen den Willen des Halters benutzt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

