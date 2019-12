Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst am Donnerstag, 26.12.2019

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Mittwoch, 25.12.2019, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 26.12.2019, 04:33 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch Aufdrücken eines Fensters in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Dort entwenden sie eine Stahlkassette mit ca. 350 Euro Bargeld. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590 zu melden.

