Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus in der St. Michael Kirche

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hatte am frühen Donnerstagabend (26.03., 18.00 - 19.20 Uhr) eine erhebliche Verwüstung in der St. Michael Kirche in der Kämpenstraße angerichtet.

Im Innenraum der Kirche wurde ein Regal mit Osterkerzen umgeworfen und die Kerzen in der gesamten Kirche verteilt. Weiterhin wurde ein großes Glasgefäß mit der Kerze "Ewiges Licht" zerstört sowie ein Mikrofon aus dem Ambo gerissen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell