Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Am Heubach

Polizei untersagt Party

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz wurden Polizisten der Polizeiwache Dülmen am Mittwoch Abend tätig. Gegen 20 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und gab an, dass auf einem Campingplatz ca. 30 Personen eine Party feiern würden. Vor Ort trafen die Polizisten insgesamt acht Personen an, die dort gemeinsam alkoholische Getränke konsumierten und zusammensaßen. Eine solche Zusammenkunft stellt einen Verstoß gegen das Infeketionsschutzgesetz dar. Die acht Teilnehmer erwartet nun eine Strafanzeige.

