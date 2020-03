Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld

Am Bahnhof - Besitzer von einem beschädigten Auto gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an Autos in den Abendstunden des Freitag, dem 21. Februar, in Rosendahl-Darfeld, sucht die Polizei den Besitzer eines weiteren beschädigten Autos. Hierbei soll es sich um ein dunkles Auto handeln. Dieses müsste im Bereich der Türen und des Spiegels der Fahrerseite beschädigt sein. Der oder die Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

