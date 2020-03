Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Straße

Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Anzeigen wegen Aufbrüchen von Firmentransportern wurden bei der Polizei in Dülmen angezeigt. Bislang sind drei Fälle bekannt, in denen insgesamt vier Transporter aufgebrochen wurden. An der Halterner Straße brachen die bislang unbekannten Täter insgesamt drei Fahrzeuge auf. In einem Fall schlugen die Täter eine Scheibe zur Hintertür ein und konnten so die Tür öffnen. In zwei weiteren Fällen brachen sie Schlösser zu Transportboxen auf. An der "Kleine Brückstraße" brachen sie einen weiteren Transporter auf. Hier ist bislang nicht bekannt, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. In allen Fällen wurden Werkzeuge gestohlen. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Mittwoch (18.3) auf Donnerstag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

