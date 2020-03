Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring/Bekifft Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Gegen 16 Uhr hat die Polizei am Dienstag (17.3.20) einen 27-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen angehalten. Wie sich im Verlauf der Kontrolle auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Ring durch einen Test herausstellte, war der Mann bekifft. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingleitet. Ihm droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

