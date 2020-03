Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick /Mehrere Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Holtwick haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag mehrere Autos aufgebrochen. An der Kreuzstraße stahlen sie aus einem Fahrzeug elektronische Geräte. Aus einem anderen an der Kreuzstraße entwendeten sie die Fernbedienung einer Garage, aus der sie einen Trennschleifer mitnahmen. An der Heinrich-Backenfeld-Straße durchwühlten die Unbekannten die Handschuhfächer von zwei Autos. Am Kreuzkamp und am Janningskamp zerstörten unbekannte Täter Scheiben an mehreren Autos. Die Polizei geht in all diesen Fällen von einem Zusammenhang aus.

Ob auch der versuchte Einbruch in ein Geschäft am Kirchplatz auf das Konto der Unbekannten geht, ermittelt die Polizei nun. In diesem Fall soll es sich um zwei Täter gehandelt haben, die in der Nacht auf Dienstag versucht hatten, in das Geschäft einzubrechen. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

