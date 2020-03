Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bauerschaft Daldrup/Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Coesfeld (ots)

In der Dülmener Bauerschaft Daldrup fuhr am Dienstag (17.3.20) ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall weiter. Gegen 16.15 Uhr war eine 42-jährige Autofahrerin aus Dülmen auf der K28 in Fahrtrichtung Hiddingsel unterwegs. Auf Höhe der Anschrift Daldrup 94 kam ihr ein blauer Audi-Kombi mit Coesfelder Kennzeichen entgegen, der auf die Spur der Frau geriet. Trotz eines Ausweichmanövers der Dülmenerin stießen die Autos an den Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Dülmen bittet den Fahrer und mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

