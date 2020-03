Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Diebstahlserie geklärt

Coesfeld (ots)

Alles andere als glorreich waren sieben Kinder und Jugendliche. Sie sind tatverdächtig, über 100 Ladendiebstähle in der Coesfelder Innenstadt begangen zu haben. Zwischen Mitte Oktober und Anfang November 2019 sollen sie in Bekleidungs-und Verbrauchergeschäften sowie in Buchhandlungen auf Beute-Tour gegangen sein. Die Gruppe flog auf, weil es Hinweise durch Zeugen gab und eines der Kinder sich seinen Eltern offenbarte. Als der Vater mit dem Kind in eines der betroffenen Geschäfte ging, um die gestohlenen Gegenstände zu bezahlen, erstatteten Mitarbeiter Anzeige.

Die meisten aus dem Septett stammen nicht aus dem Kreis Coesfeld. Alle waren aber über einen gewissen Zeitraum Gäste in einer Coesfelder Einrichtung. Da vier der mutmaßlichen Täter strafunmündig sind, ist das Jugendamt aus dem jeweiligen Herkunftsort informiert worden. Auf die drei anderen kommt nun eine Gerichtsverhandlung zu.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell