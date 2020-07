Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung: "Mädchen greifen Passanten und Polizisten an - 17-jährige Tatverdächtige wird auf Fahrt zur Wache bewusstlos" (vom 10.07.2020) - Internistische Vorerkrankung als Ursache

Mönchengladbach (ots)

Wie berichtet, hatten zwei Mädchen im Alter von 17 und 16 Jahren am Freitag, 10. Juli, am Europaplatz zunächst Passanten und dann auch einschreitende Polizeibeamte tätlich angegriffen. Die Mädchen konnten überwältigt werden. Auf der Fahrt ins Polizeipräsidium war die 17-Jährige plötzlich bewusstlos geworden. Polizisten leisteten Erste Hilfe und reanimierten das Mädchen. Nach einem Einsatz von Notarzt und Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sie wird dort weiterhin intensiv-medizinisch betreut.

Als Ursache für die plötzliche Bewusstlosigkeit des Mädchens ist kardiologisch eine internistische Vorerkrankung festgestellt worden; eine Einschätzung, die von einem Rechtsmediziner nach einer Untersuchung als schlüssig und nachvollziehbar bestätigt wurde.

Im Vordergrund steht nach diesem tragischen internistischen Notfall, der auch den am Einsatz beteiligten Polizeibeamten nahegeht, der Wunsch nach einer schnellen und vollständigen Genesung der 17-Jährigen. (ds/wr)

