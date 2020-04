Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 07. April 2020, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, kam es im Kastanienweg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter stach mit einem Gegenstand in den vorderen rechten Reifen eines geparkten Seat Arosa und beschädigte damit den Reifen. Der PKW war auf einem Parkplatz eines Mehrparteienwohnhauses abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimm die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 07. April 2020, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 08. April 2020, 10.00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter eine weiße, gemauerte Grundstückseinfriedung in der Straße Tannenhof mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es zwischen Dienstag, 07. April 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 08. April 2020, 14.00 Uhr, in der Grafenhorststraße bei einem dortigen Pferdezentrum gekommen. Unbekannte Täter besprühten die Außenfassade eines Gebäudes in den Farben grün, rot und weiß. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 19.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20jährigen PKW-Fahrer in der Straße Burgweg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte die Annahme. Dem 20jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ist gegen den Fahrer eingeleitet worden.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 08. April 2020, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Lohner Straße/ Topheide ein Verkehrsunfall. Ein 67jähriger aus Lohne beabsichtigte mit einem PKW von der Straße Topheide in die Lohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 49jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 49jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

