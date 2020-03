Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Audi vom Stellplatz gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.03.) wurde auf unbekannte Weise ein Audi Q5 von einem Stellplatz gestohlen.

Der graue Audi war 5 Jahre alt und mit Kölner Kennzeichen versehen. Der Besitzer hatte ihn am Samstagabend, gegen 20 Uhr, auf dem Stellplatz seiner Wohnanschrift in der Straße Am Anger im Stadtteil Lustheide geparkt und verschlossen.

Als er Sonntagfrüh gegen 07:30 Uhr wach wurde, bemerkte er, dass sein Wagen weg war. Wie die Täter das Fahrzeug entwenden konnten, konnte der Geschädigte sich nicht erklären, denn die Originalschlüssel waren noch da. Möglicherweise haben die Täter mit technischen Mitteln das Keyless Go System ausgenutzt.

Der Wert des Wagens dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben. (ct)

