POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Wermelskirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (27.03.), gegen kurz nach 15 Uhr, ist es auf der L 408 im Bereich Zurmühle zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen.

Ein 18-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Motorrad Yamaha aus Richtung Schloss Burg kommend in Richtung Remscheid. In einer Rechtskurve rutschte ihm nach eigenen Angaben das Vorderrad weg und er geriet in den Gegenverkehr. Im Gegenverkehr kollidierte er mit dem VW einer 33-jährigen Wermelskirchenerin.

Durch die Wucht des Aufpralls riss unter anderem das Vorderrad des Motorrades sowie die Radaufhängung des Pkw vorne links. Der Motorradfahrer wurde bei seinem Sturz schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Nach ersten Ermittlungen wird vermutet, dass auch die gefahrene Geschwindigkeit des Motorrades möglicherweise zum Unfall geführt haben könnte.

Das Motorrad und der Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 12.000 Euro geschätzt. Eine Fachfirma wurde abschließend mit der Reinigung der Unfallstelle beauftragt. (ct)

Anlage: -1- Foto

