Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Bietigheim-Bissingen, Böblingen, Ludwigsburg und Vaihingen a.d.E.

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am späten Freitagnachmittag die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Kernerstraße auf. Im weiteren Verlauf durchsuchte er mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss, wobei er mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Schublade entwendete. Gegen 17:50 Uhr traf der Unbekannte schließlich auf den nach Hause kommenden Hausbesitzer, den er auf seiner Flucht zu Boden stieß. Der Täter, von dem nur bekannt ist, dass er komplett dunkel gekleidet war, entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der an der Terrassentüre entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der 65 Jahre alte Hausbesitzer kam mit dem Schrecken davon und blieb bei dem Sturz unverletzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142 405-0, entgegen.

Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 15:30 und 21:35 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontüre in ein Einfamilienhaus in der Adlerstraße in Böblingen ein. Zuvor scheiterten sie beim Versuch eine Kellertüre sowie das daneben befindliche Kellerfenster aufzubrechen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten Bargeld sowie Schmuck mit bislang unbekannten Wert. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Einbruch in Gaststätte in Ludwigsburg

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 16.00 Uhr in ein Lokal in der Friedenstraße in Ludwigsburg ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. In der Lokalität entwendeten sie aus zwei Spielautomaten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, melden.

Vaihingen an der Enz: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend zwischen 20:25 Uhr und 20:50 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Terrassentüre eines Wohnhauses in Enzweihingen ein und durchwühlten die Schränke im Haus. Etwaiges Diebesgut ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter 07042 9410 entgegen.

