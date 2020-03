Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag kam es zwischen Lauffen und Nordheim zu einem gefährlichen Überholvorgang. Gegen 17.40 Uhr überholte auf der Strecke ein Autofahrer mit seinem grünen Mercedes Coupé den vorausfahrenden roten Mercedes eines 22-Jährigen in einer Kurve. Während des Überholens näherte sich ein Fahrzeug im Gegenverkehr, sodass der Fahrer des roten Mercedes eine Vollbremsung einleiten musste, um den Überholenden einscheren zu lassen und einen Unfall zu verhindern. Zeugen und weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Obersulm: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Obersulm-Wilsbach wurde eine 66-Jährige verletzt. Ein 26-Jähriger war gegen 10 Uhr mit seinem VW auf der Löwensteiner Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Marktstraße nach links abbiegen. Der VW-Fahrer übersah wohl, dass die Ampel für ihn "rot" zeigte und kollidierte im Kreuzugsbereich mit dem entgegenkommenden BMW eines 69-Jährigen. Die Beifahrerin im BMW zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Renitente Ladendiebin geschnappt

Mit Schlägen und Tritten wehrte sich eine Ladendiebin am Montag in Heilbronn gegen ihre Festnahme. Die Frau hatte in einem Drogeriemarkt am Kiliansplatz zwei hochwertige Parfums eingesteckt und wollte damit den Laden verlassen. Als sie von Angestellten zur Rede gestellt wurde, wurde die 41-Jährige aggressiv und versuchte zu fliehen. Sie wurde von Mitarbeitern festgehalten, weshalb sich ein handfestes Gerangel entwickelte, bei dem zwei der Beschäftigten des Geschäfts leichte Verletzungen davontrugen. Auf die Frau wird nun ein Verfahren wegen räuberischem Diebstahl zukommen.

Lauffen: Auto beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Heilbronner Straße in Lauffen zu einem Unfall, nach dem der Verursacher flüchtete. Vermutlich war ein Unbekannter beim Rangieren mit seinem Fahrzeug an einem in der Straße geparkten BMW hängengeblieben und beschädigte diesen dabei an der Stoßstange. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Verursacher jedoch einfach davon. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Oedheim: Zeugen nach Verfolgungsjagd gesucht

Bereits am Samstag, den 7. März kam es in Oedheim zu einer Verfolgungsjagd. Eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm wollte gegen 23:30 Uhr auf der Degmarner Straße einen VW Polo kontrollieren. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete vor dem Streifenwagen. Mit über 100 Kilometern pro Stunde bretterte der Wagen daraufhin durch ein Wohngebiet in Richtung der Schloßstraße. Dort stellten die Unbekannten den Wagen auf dem Gehsteig an der Ecke zur Hauptstraße ab und flüchteten zu Fuß weiter. Da die Polizei den Polo aufgrund dessen halsbrecherischer Fahrweise für kurze Zeit aus den Augen verlor konnte, ist unklar wie viele Personen aus dem Auto stiegen und flüchteten. Eine Anwohnerin gab jedoch an, sie hätte drei junge Männer zur Tatzeit in Richtung der Kochana-Halle rennen gesehen. Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtenden haben oder von der Fahrweise des VW Polos gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, unter der Nummer 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell