POL-RBK: Overath - Unbekannte verwüsten zahlreiche Friedhofsgräber

Overath (ots)

Am Sonntagmorgen (29.03.), um kurz nach 8 Uhr, wurde die Polizei zum Friedhof "St. Mariä Heimsuchung" nach Marialinden gerufen.

Unbekannte hatten auf dem Friedhof an der Pilgerstraße an zahlreichen Grabstätten insbesondere Grablampen und Blumen herausgerissen und dabei beschädigt. Ein derartiger Vandalismus wurde bislang insgesamt an 10 Gräbern festgestellt. Die Taten geschahen vermutlich am Wochenende. Die Polizei ermittelt nun in einem Strafverfahren.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

