Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher lösen Alarmanlage aus

Burscheid (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.03.), gegen 4 Uhr, stellten Polizisten der Wache Burscheid eine Alarmauslösung an einem Supermarkt in der Straße Dünweg in Hilgen fest.

Die Beamten suchten das Gebäude ab und fanden auf der Rückseite an einer Metalltür mehrere frische Hebelspuren vor.

Den Tätern gelang es offenbar nicht, in das Geschäft einzudringen. Möglicherweise wurden sie auch durch die Alarmanlage abgeschreckt. Eine Fahndung nach möglichen Tätern verlief ohne Ergebnis.

Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert. Der Sachschaden an der Tür wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

