POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbruchradar

Kreis Soest

Auf der Karte werden sowohl vollendete als auch versuchte Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche dargestellt. Informationen zu den vollendeten Einbrüchen finden Sie in unseren Pressemeldungen. Zu den versuchten Taten gibt es keine weiteren Informationen. In der 47. Kalenderwoche kam es im Kreisgebiet zu 14 Wohnungseinbrüchen. In Lippstadt waren es vier vollendete und ein versuchter Wohnungseinbruch. In Lippetal schafften es die Täter vier Mal in die Wohnung einzudringen. In Werl zwei Mal und in Geseke und Soest jeweils einmal. In Bad Sassendorf blieb es beim Versuch. Unter https://soest.polizei.nrw/riegel-vor oder auf der bundeseinheitlichen Beratungsseite www.polizei-beratung.de können sich Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl informieren. Grafik: Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter ODbL (reh)

