Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Römerberg (ots)

Um 00:50 Uhr wurde am heutigen Morgen ein Alarm an einer Tankstelle in Römerberg in der Germersheimer Straße ausgelöst. Zwei unbekannte männliche Täter haben mit mehreren Steinen die Glaseingangstür auf einer Fläche von etwa 40-60 cm eingeworfen, um in das Innere des Tankstellenshops zu gelangen und dort Beute zu machen. Die Alarmauslösung schlug die Täter in die Flucht, welche sie in Richtung Ortsausgang Römerberg ergriffen. Zeugen, die zu der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell